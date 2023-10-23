На Шрі-Ланці морпіхи затримали рибальський траулер з 200 кг героїну на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Військово-морські сили Шрі-Ланки заявили, що в неділю затримали рибальський траулер з 200 кг героїну вартістю понад 12,3 мільйона доларів. Про це пише Сapitalfm.co.ke, передає УНН.
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У заяві військово-морського флоту йдеться, що операція проводилася його розвідувальним підрозділом і поліцією в морі біля Дондри на півдні Шрі-Ланки. П'ятеро людей були заарештовані.
За словами військово-морського флоту, відділ з боротьби з наркотиками поліції Шрі-Ланки проведе подальше розслідування.
Наголошується, що військово-морські сили Шрі-Ланки проводять регулярне патрулювання та пошукові операції в прибережних і морських районах навколо острова, щоб запобігти надходженню наркотиків в країну.
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