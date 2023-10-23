На Шри-Ланке морпехи задержали рыболовный траулер с 200 кг героина на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Военно-морские силы Шри-Ланки заявили, что в воскресенье задержали рыболовный траулер с 200 кг героина стоимостью более 12,3 миллиона долларов. Об этом пишет СарітаІfm.co.ke, передает УНН.
Детали
В заявлении военно-морского флота говорится, что операция проводилась его разведывательным подразделением и полицией в море возле Дондры на юге Шри-Ланки. Пять человек были арестованы.
По словам военно-морского флота, отдел по борьбе с наркотиками полиции Шри-Ланки проведет дальнейшее расследование.
Отмечается, что военно-морские силы Шри-Ланки проводят регулярное патрулирование и поисковые операции в прибрежных и морских районах вокруг острова, чтобы предотвратить поступление наркотиков в страну.
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