На саміті НАТО стався конфуз з іспанським прапором
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. На саміті НАТО в Мадриді неправильно розмістили прапор приймаючої сторони - Іспанії. Помилка була швидко виправлена, повідомила у Twitter офіційний представник Альянсу Оана Лунгеску, пише УНН.
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«Через помилку іспанський прапор був неправильно розміщений на початку саміту. Помилка була негайно виправлена, як видно на фото. НАТО щиро вибачається за цю помилку та дякує Іспанії за чудове проведення саміту», - написала вона у Twitter.
Нагадаємо
В іспанському Мадриді у вівторок, 28 червня, стартував саміт лідерів Північноатлантичного альянсу, який триватиме три дні.
На зустрічі лідерів НАТО в Мадриді протягом наступних трьох днів планується ухвалити ключові рішення, зокрема нову Стратегічну концепцію Альянсу, а також посилення підтримки України.