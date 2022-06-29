На саммите НАТО произошел конфуз с испанским флагом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. На саммите НАТО в Мадриде неправильно разместили флаг принимающей стороны – Испании. Ошибка была быстро исправлена, сообщила в Twitter официальный представитель Альянса Оана Лунгеску, пишет УНН.
Цитата
«Из-за ошибки испанский флаг был неправильно размещен в начале саммита. Ошибка была немедленно устранена, как видно на фото. НАТО искренне приносит извинения за эту ошибку и благодарит Испанию за отличное проведение саммита», - написала она в Twitter.
Напомним
В испанском Мадриде во вторник, 28 июня, стартовал саммит лидеров Североатлантического альянса, который продлится три дня.
На встрече лидеров НАТО в Мадриде в течение следующих трех дней планируется принять ключевые решения, в частности, новую Стратегическую концепцию Альянса, а также усиление поддержки Украины.