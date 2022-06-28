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В Мадриде стартует саммит НАТО: чего ожидать Украине

В Мадриде стартует саммит НАТО: чего ожидать Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. В испанском Мадриде во вторник, 28 июня, стартует саммит лидеров Североатлантического альянса, который продлится три дня. Генеральный секретарь НАТО уже прибыл к месту проведения мероприятия, а также успел сделать несколько заявлений относительно саммита, в частности касающихся Украины, пишет УНН.

Детали

Так, на встрече лидеров НАТО в Мадриде в течение следующих трех дней планируется принять ключевые решения, в частности, новую Стратегическую концепцию Альянса, а также усиление поддержки Украины.

В разговоре с журналистами накануне саммита генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что НАТО усилит свои боевые группы в восточной части альянса до уровня бригад. Главы государств и правительств союзников также одобрят планы увеличения сил высокой готовности НАТО до более чем 300 000 военнослужащих.

В новой Стратегической концепции будут определены приоритеты и подходы Североатлантического союза на следующее десятилетие. Ожидается, что в документе будет определено, что члены Альянса рассматривают россию как наиболее значимую и прямую угрозу безопасности НАТО, в то же время впервые рассматривая Китай и вызовы, которые Пекин ставит перед безопасностью, интересами и ценностями Альянса.

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На саммите также будет принято решение о более комплексном пакете помощи для Украины.

Глядя в будущее, лидеры примут решение о запуске Инновационного фонда стоимостью в один миллиард евро для инвестирования в новейшие технологии. Члены Североатлантического союза также согласятся сократить выбросы парниковых газов для НАТО как организации.

К саммиту присоединятся лидеры Грузии, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи, а также президент Украины Зеленский – по видеосвязи.

Во вторник после обеда Генеральный секретарь НАТО Столтенберг примет президента Турции Эрдогана, президента Финляндии Ниинистё и премьер-министра Швеции Андерссон, чтобы обсудить, как добиться прогресса по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Утром во вторник генеральный секретарь НАТО уже прибыл в Мадрид и встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

На совместной пресс-конференции, Столтенберг заявил, что Мадридский саммит станет «ключевым саммитом».

Он подтвердил, что НАТО намерена согласовать комплексный пакет помощи Украине, чтобы помочь ей «отстоять право на самооборону».

«Чрезвычайно важно, что мы готовы и дальше оказывать поддержку, потому что Украина сейчас сталкивается с жестокостью, которой мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны», - подчеркнул Генсек.

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Также он выразил надежду на прогресс в вопросе присоединения Финляндии и Швеции.

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