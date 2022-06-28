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У Мадриді стартує саміт НАТО: що очікувати Україні

У Мадриді стартує саміт НАТО: що очікувати Україні

Київ • УНН

 • 138663 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. В іспанському Мадриді у вівторок, 28 червня, стартує саміт лідерів Північноатлантичного альянсу, який триватиме три дні. Генеральний секретар НАТО вже прибув до місця проведення заходу а також встиг зробити кілька заяв щодо саміту, які зокрема стосуються України, пише УНН.

Деталі

Так, на зустрічі лідерів НАТО в Мадриді протягом наступних трьох днів планується прийняти ключові рішення, зокрема нову Стратегічну концепцію Альянсу, а також посилення підтримки України.

У розмові з журналістами напередодні саміту генеральний секретар НАТО Столтенберг заявив, що НАТО посилить свої бойові групи у східній частині альянсу до рівня бригад. Глави держав і урядів союзників також схвалять плани збільшення сил високої готовності НАТО до понад 300 000 військовослужбовців.

У новій Стратегічній концепції будуть визначені пріоритети та підходи Альянсу на наступне десятиліття. Очікується, що в документі буде визначено, що члени Альянсу розглядають росію як найбільш значущу і пряму загрозу безпеці НАТО, в той же час вперше розглядаючи Китай і виклики, які Пекін ставить перед безпекою, інтересами та цінностями Альянсу.

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На саміті також буде прийнято рішення щодо більш комплексного пакету допомоги для України.

Дивлячись у майбутнє, лідери приймуть рішення про запуск Інноваційного фонду вартістю один мільярд євро для інвестування в новітні технології. Члени Альянсу також погодяться скоротити викиди парникових газів для НАТО як організації.

До саміту приєднаються лідери Грузії, Австралії, Нової Зеландії, Японії та Південної Кореї, а також президент України Зеленський - по відеозв’язку.

У вівторок по обіді Генеральний секретар НАТО Столтенберг прийме президента Туреччини Ердогана, президента Фінляндії Нііністьо та прем’єр-міністра Швеції Андерссон, щоб обговорити, як досягти прогресу щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Зранку у вівторок генеральний секретар НАТО вже прибув до Мадрида та зустрівся з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

На спільній пресконференції, Столтенберг заявив, що Мадридський саміт стане «ключовим самітом».

Він підтвердив, що НАТО має намір узгодити комплексний пакет допомоги Україні, щоб допомогти їй «відстояти право на самооборону».

«Надзвичайно важливо, що ми готові й надалі надавати підтримку, тому що Україна зараз стикається з жорстокістю, якої ми не бачили в Європі з часів Другої світової війни», - наголосив Генсек.

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Також він висловив сподівання щодо прогресу у питанні приєднання Фінляндії та Швеції.

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