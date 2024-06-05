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На саміті лідерів G7 буде обговорена підтримка України та економічна стійкість

На саміті лідерів G7 буде обговорена підтримка України та економічна стійкість

Київ • УНН

 • 113166 перегляди

На саміті G7 в Італії обговорюватимуться незмінна підтримка України, використання заморожених активів рф для надання допомоги Україні, подальші санкції щодо рф, заходи щодо забезпечення економічної стійкості та посилення прихильності підтримці країн, що розвиваються.

На саміті G7 у Італії обговорять підтримку України та економічну стійкість. Про це повідомляє Білий Дім, передає УНН.

Деталі

Прес-секретар Америки Карін Жан-П’єр оголосила, що на саміті лідерів G7 в Італії буде обговорена низка найактуальніших глобальних питань, зокрема непохитна підтримка України з боку G7.

Лідери докладатимуть зусиль щодо використання знерухомлених суверенних активів рф для допомоги Україні, а також дій, спрямовані на продовження накладання витрат на рф та тих, хто підтримує військові зусилля рф

- йдеться в заяві.

Крім того, лідери G7 планують прийняти заходи для підтримки економічної безпеки та стійкості, включаючи регулювання надлишку потужностей. Подвоїться зобов’язання щодо підтримки країн, що розвиваються, з метою забезпечення інвестицій у їхнє майбутнє, а також зміцнення продовольчої безпеки та фінансування охорони здоров’я.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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