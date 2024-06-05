На саммите лидеров G7 будет обсуждена поддержка Украины и экономическая устойчивость

На саммите G7 в Италии обсудят поддержку Украины и экономическую устойчивость. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.

Детали

Пресс-секретарь Америки Карин Жан-Пьер объявила, что на саммите лидеров G7 в Италии будет обсужден ряд актуальных глобальных вопросов, в частности непоколебимая поддержка Украины со стороны G7.

Лидеры будут прилагать усилия по использованию обездвиженных суверенных активов рф для помощи Украине, а также действий, направленных на продолжение наложения расходов на рф и тех, кто поддерживает военные усилия рф - говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры G7 планируют принять меры для поддержания экономической безопасности и устойчивости, включая регулирование избыточных мощностей. Удвоится обязательство по поддержке развивающихся стран с целью обеспечения инвестиций в их будущее, а также укрепления продовольственной безопасности и финансирования здравоохранения.

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