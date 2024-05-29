На ринку в Києві чоловік влаштував стрілянину, поранивши перехожого
Київ • УНН
У Києві на ринку в Оболонському районі чоловік влаштував стрілянину, поранивши в груди 53-річного чоловіка, після чого його затримала поліція, йому загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганство.
У Києві чоловік влаштував стрілянину на ринку в Оболонському районі, поліцейські його затримали, повідомили в ГУНП в столиці, пише УНН.
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Подія сталася днями на ринку. Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, спочатку штовхнув перехожу, а коли за неї почали заступатись її знайомі - дістав пістолет травматичної дії та здійснив три постріли. Один з них влучив 53-річному чоловіку у груди. Постраждалий в лікарні, його стан наразі стабільний.
Порушника - місцевого жителя 1989 року народження - поліцейські затримали. У нього вилучили пристрій для відстрілу гумових куль "Форт" та стріляні гільзи.
Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
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