На рынке в Киеве мужчина устроил стрельбу, ранив прохожего

В Киеве мужчина устроил стрельбу на рынке в Оболонском районе, полицейские его задержали, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

Событие произошло на днях на рынке. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала толкнул прохожую, а когда за нее начали заступаться ее знакомые - достал пистолет травматического действия и произвел три выстрела. Один из них попал 53-летнему мужчине в грудь. Пострадавший в больнице, его состояние в настоящее время стабильно.

Нарушителя-местного жителя 1989 года рождения-полицейские задержали. У него изъяли устройство для отстрела резиновых пуль "Форт" и стреляные гильзы.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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