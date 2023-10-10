На російському модулі МКС стався третій витік теплоносія менш ніж за рік роботи

Деталі

В офіційному прямому ефірі орбітальної лабораторії, наданому NASA близько 13:30 за східним часом, було помічено пластівці замерзлої охолоджувальної рідини, що розбризкуються в космос. Інформація була підтверджена також під час радіозв’язку між управлінням польотом США та астронавтами.

«Модуль «Наука» російського сегмента МКС зазнав витоку теплоносія із зовнішнього (резервного) радіаторного контуру, який був доставлений на станцію у 2012 році», — повідомило Роскосмос у Telegram, додавши, що температура в постраждалому місці залишалася нормальною. одиниця.

Проте зазначається, що екіпажу та станції нічого не загрожує.

Пізніше NASA підтвердило ці події в заяві в понеділок, заявивши, що «екіпаж на борту (станції - ред.) ніколи не був у небезпеці», і що витік стався з резервного радіатора модуля.

«Первинний радіатор на «Науці» працює нормально, забезпечуючи повне охолодження модуля, не впливаючи на екіпаж або роботу космічної станції», — повідомили в NASA, додавши, що екіпаж «як запобіжний захід попросили закрити віконниці на вікнах сегмента США».

Це третій витік теплоносія з російської сторони МКС менш ніж за рік.

Раніше

15 грудня 2022 року на телевізійних зображеннях NASA було показано, як білі частинки, схожі на сніжинки, протягом кількох годин вилітали з задньої частини пристикованого корабля «Союз МС-22».

Подібний витік у середині лютого також торкнувся російського вантажного корабля «Прогрес МС-21», який був пристикований до МКС із жовтня 2022 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Астронавт NASA провів більш як рік на орбіті Землі та встановив новий рекорд





