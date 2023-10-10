На российском модуле МКС произошла третья утечка теплоносителя менее чем за год работы.

КИЕВ. 10 октября. УНН. В понедельник в российском сегменте Международной космической станции (МКС) произошла третья утечка теплоносителя менее чем за год. Это вызвало новые вопросы относительно надежности космической программы страны, даже если официальные лица заявили, что членам экипажа ничего не угрожает, пишет AFP, передает УНН.