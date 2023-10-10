На российском модуле МКС произошла третья утечка теплоносителя менее чем за год работы.
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В понедельник в российском сегменте Международной космической станции (МКС) произошла третья утечка теплоносителя менее чем за год. Это вызвало новые вопросы относительно надежности космической программы страны, даже если официальные лица заявили, что членам экипажа ничего не угрожает, пишет AFP, передает УНН.
Детали
В официальном прямом эфире орбитальной лаборатории, предоставленном НАСА около 13:30 по восточному времени, были замечены хлопья замерзшей охлаждающей жидкости, разбрызгиваемые в космос. Информация была подтверждена также во время радиосообщения между управлением полетом США и астронавтами.
«Модуль «Наука» российского сегмента МКС претерпел утечку теплоносителя из внешнего (резервного) радиаторного контура, который был доставлен на станцию в 2012 году», — сообщило Роскосмос в Telegram, добавив, что температура в пострадавшем месте оставалась нормальной. единица.
Однако отмечается, что экипажу и станции ничего не угрожает.
Позже NASA подтвердило эти события в заявлении в понедельник, заявив, что «экипаж на борту (станции - ред.) никогда не был в опасности», и что утечка произошла из резервного радиатора модуля.
«Первичный радиатор на «науке» работает нормально, обеспечивая полное охлаждение модуля, не влияя на экипаж или работу космической станции», — сообщили в NASA, добавив, что экипаж «в качестве меры предосторожности попросили закрыть ставни на окнах сегмента США».
Это третья утечка теплоносителя с российской стороны МКС менее чем за год.
Ранее
15 декабря 2022 года на телевизионных изображениях НАСА было показано, как белые частицы, похожие на снежинки, в течение нескольких часов вылетали из задней части пристыкованного корабля «Союз МС-22».
Подобная утечка в середине февраля также затронула российский грузовой корабль «Прогресс МС-21», который был пристыкован к МКС с октября 2022 года.
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