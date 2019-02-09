На Рівненщині затримали трьох виконавців та замовника вбивства

"У справі про умисне вбивство 30-річного жителя Старого Села поліцейські здобули нові докази причетності до злочину трьох жителів Володимирецького району та односельчанина загиблого", - вказали правоохоронці.

Повідомлення про смерть від вогнепального поранення жителя села Старе Село Рокитнівського району до поліції надійшло 7 лютого близько 23:30.

Неподалік місця вчиненого злочину поліцейські помітили двох чоловіків на автомобілі BMW-525, які спостерігали за діями поліцейських. Свідки вказали, що саме це авто бачили поблизу будинку загиблого після скоєння вбивства. Правоохоронці почали його переслідування. У північних районах Рівненської області ввели оперативний план "Сирена".

"Неподалік села Томашгород утікачі покинули автомобіль та втекли до лісу... Однак після більш ніж 10 годин втечі двоє жителів Старого Села все ж здалися поліцейським", - вказали у поліції.

Під час спілкування зі слідчими чоловіки заперечували причетність до злочину, хоча і підтвердили, що мали неприязні стосунки із загиблим. Пояснили, що того вечора випадково дізналися про вбивство і приїхали з цікавості.

"Тим часом, в обідню пору у лісовому масиві в селі Березове, поблизу білоруського кордону, наряд прикордонної служби затримав трьох чоловіків. В одного з них, 22-річного жителя села Великі Цепцевичі, раніше судимого, правоохоронці виявили пістолет. Для з’ясування усіх обставин їх доставили до Рокитнівського відділення поліції, де вони зізналися, що вбили 30-річного жителя Старого Села. Виконавці також повідомили, що вчинили злочин на замовлення так званого "Американця", 27-річного односельчанина загиблого. Відомо, що він причетний до розбою та хуліганства на території Рокитнівського району у 2017 році, і справа досі знаходиться на розгляді суду", - зазначив т.в.о. начальника ГУ НП Сергій Волков.

Його затримали сьогодні, 9 лютого, на орендованій квартирі у Рівному. Нині він спілкується зі слідчими.

Трьох виконавців злочину помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.