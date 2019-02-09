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В Ровенской области задержали трех исполнителей и заказчика убийства

В Ровенской области задержали трех исполнителей и заказчика убийства

Киев  •  УНН

 • 25890 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Ровенской области полиция задержала трех исполнителей и заказчика убийства после того, как 30-летнего жителя Старого Села накануне убили выстрелами из огнестрельного оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в области.

"По делу об умышленном убийстве 30-летнего жителя Старого Села полицейские получили новые доказательства причастности к преступлению трех жителей Владимирецкого района и односельчанина погибшего", - указали правоохранители.

Сообщение о смерти от огнестрельного ранения жителя села Старое Село Рокитновского района в полицию поступило 7 февраля около 23:30.

Неподалеку от места совершенного преступления полицейские заметили двух мужчин на автомобиле BMW-525, которые наблюдали за действиями полицейских. Свидетели указали, что именно это авто видели возле дома погибшего после совершения убийства. Правоохранители начали его преследование. В северных районах Ровенской области ввели оперативный план "Сирена".

"Близ села Томашгород беглецы покинули автомобиль и убежали в лес... Однако после более чем 10 часов побега двое жителей Старого Села все же сдались полицейским", - указали в полиции.

Во время общения со следователями мужчины отрицали причастность к преступлению, хотя и подтвердили, что имели неприязненные отношения с погибшим. Объяснили, что в тот вечер случайно узнали об убийстве и приехали из любопытства.

"Между тем, в полдень в лесном массиве в селе Березово, вблизи белорусской границы, наряд пограничной службы задержал трех мужчин. У одного из них, 22-летнего жителя села Большие Цепцевичи, ранее судимого, правоохранители обнаружили пистолет. Для выяснения всех обстоятельств их доставили в Рокитнивское отделение полиции, где они признались, что убили 30-летнего жителя Старого Села. Исполнители также сообщили, что совершили преступление по заказу так называемого "Американца", 27-летнего односельчанина погибшего. Известно, что он причастен к разбою и хулиганству на территории Рокитновского района в 2017 году, и дело до сих пор находится на рассмотрении суда", - отметил врио начальника ГУ НП Сергей Волков.

Его задержали сегодня, 9 февраля, на съемной квартире в ровно. Сейчас он общается со следователями.

Трех исполнителей преступления поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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