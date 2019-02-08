На Рівненщині невідомі застрелили чоловіка: введено план "Сирена"

"Слідчо-оперативна група на місці події з’ясувала, що підозрілі звуки почув сусід, який і виявив на подвір’ї 30-річного власника господарства з вогнепальним пораненням без ознак життя. Встановлено, що двоє невідомих на автомобілі BMW-525 іноземної реєстрації здійснили постріл із вогнепальної зброї у 30-річного жителя села Старе Село, який від отриманого поранення загинув", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловік напав на бригаду "швидкої", яка приїхала до вагітної жінки

В області введено план "Сирена", на затримання зловмисників орієнтований особовий склад територіальних підрозділів і прикордонної служби.

У вбивстві підозрюються двоє місцевих жителів, 23-х та 30 років. Автомобіль, на якому пересувалися зловмисники, поліцейські виявили на автодорозі неподалік селища Томашгород. Через несправність транспортного засобу злочинці змушені були залишити та втекли в сторону лісового масиву.

Розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи.

Нагадаємо, у Кропивницькому на провулку Короткому виявлено тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.



