Чоловік напав на бригаду "швидкої", яка приїхала до вагітної жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У селі Морозівка Балаклійського району Харківської області 7 лютого стався напад на бригаду екстреної медичної допомоги. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.
Виклик надійшов з приводу ускладнення вагітності, прибуття на нього становило 13 хвилин. Біля будинку бригаду зустрічав чоловік, який одразу ж накинувся на фельдшера та наніс декілька ударів.
Було викликано працівників поліції за допомогою “тривожної кнопки”, які прибули дуже швидко та затримали нападника.
Фельдшера з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до КНР ХОР “ОКЛ”.
Нагадаємо, на Херсонщині поліцейські затримали 24-річного чоловіка, який вночі увірвався до будинку 77-річного чоловіка та його 73-річної дружини, побив та забрав 600 доларів США та 7500 гривень.