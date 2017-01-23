Поліція затримала на Херсонщині чоловіка за розбійний напад на пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Херсонщині поліцейські затримали 24-річного чоловіка, який вночі увірвався до будинку 77-річного чоловіка та його 73-річної дружини, побив та забрав 600 доларів США та 7500 гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Херсонської області.
Побитих пенсіонера та його дружину виявив син після того, як батько зателефонував йому та поскаржився на погане самопочуття. Син викликав “швидку”, жінку госпіталізували, а дідусеві надали допомогу на місці і від госпіталізації він відмовився. В обох діагностували черепно-мозкові травми та струс головного мозку.
Коли син з батьком оглянули кімнату, то виявили, що зі схованки зникли всі заощадження. Слідчо-оперативна група, яка оглянула місце скоєння злочину, виявили сліди зламу вхідної двері.
Під підозру потрапив родич дідуся — 24-річний безробітний, раніше судимий за майнові злочини. В ході перевірки з’ясувалося, що зловмисник знав про те, що пенсіонер обмінює гроші. Крім того, постраждалий матеріально підтримував безробітного родича. Допомагав йому продуктами харчування та давав гроші з пенсії, навіть допоміг придбати будинок.
Оперативники провели санкціонований обшук в будинку підозрюваного та вилучили доларові купюри, викрадені у пенсіонерів. Зловмисник зізнався у скоєному та дав покази. Із його слів, вночі він зламав дверний замок будинку, пенсіонери в цей час спали і зловмисник кілька разів вдарив обох по голові, після чого забрав гроші. Вранці він віддав численні борги, залишивши собі лише кілька доларових купюр.
Зловмисника заарештували, він знаходиться у слідчому ізоляторі. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій) КК України.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.