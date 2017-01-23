Полиция задержала в Херсонской области мужчину за разбойное нападение на пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Херсонской области полицейские задержали 24-летнего мужчину, который ночью ворвался в дом 77-летнего мужчины и его 73-летней жены, избил и забрал 600 долларов США и 7 500 гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Херсонской области.
Избитых пенсионера и его жену обнаружил сын после того, как отец позвонил ему и пожаловался на плохое самочувствие. Сын вызвал "скорую", женщину госпитализировали, а дедушке оказали помощь на месте и от госпитализации он отказался. У обоих диагностировали черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.
Когда сын с отцом осмотрели комнату, то обнаружили, что из тайника пропали все сбережения. Следственно-оперативная группа, которая осмотрела место преступления, обнаружили следы взлома входной двери.
Под подозрение попал родственник дедушки - 24-летний безработный, ранее судимый за имущественные преступления. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленник знал о том, что пенсионер меняет деньги. Кроме того, пострадавший материально поддерживал безработного родственника. Помогал ему продуктами питания и давал деньги с пенсии, даже помог приобрести дом.
Оперативники провели санкционированный обыск в доме подозреваемого и изъяли долларовые купюры, похищенные у пенсионеров. Злоумышленник признался в содеянном и дал показания. По его словам, ночью он сломал дверной замок дома, пенсионеры в это время спали и злоумышленник несколько раз ударил обоих по голове, после чего забрал деньги. Утром он отдал многочисленные долги, оставив себе лишь несколько долларовых купюр.
Злоумышленника арестовали, он находится в следственном изоляторе. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.