Полиция задержала в Херсонской области мужчину за разбойное нападение на пенсионеров

Избитых пенсионера и его жену обнаружил сын после того, как отец позвонил ему и пожаловался на плохое самочувствие. Сын вызвал "скорую", женщину госпитализировали, а дедушке оказали помощь на месте и от госпитализации он отказался. У обоих диагностировали черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга.

Когда сын с отцом осмотрели комнату, то обнаружили, что из тайника пропали все сбережения. Следственно-оперативная группа, которая осмотрела место преступления, обнаружили следы взлома входной двери.

Под подозрение попал родственник дедушки - 24-летний безработный, ранее судимый за имущественные преступления. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленник знал о том, что пенсионер меняет деньги. Кроме того, пострадавший материально поддерживал безработного родственника. Помогал ему продуктами питания и давал деньги с пенсии, даже помог приобрести дом.

Оперативники провели санкционированный обыск в доме подозреваемого и изъяли долларовые купюры, похищенные у пенсионеров. Злоумышленник признался в содеянном и дал показания. По его словам, ночью он сломал дверной замок дома, пенсионеры в это время спали и злоумышленник несколько раз ударил обоих по голове, после чего забрал деньги. Утром он отдал многочисленные долги, оставив себе лишь несколько долларовых купюр.

Злоумышленника арестовали, он находится в следственном изоляторе. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.