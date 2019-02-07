Мужчина напал на бригаду "скорой", которая приехала к беременной женщине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В селе Морозовка Балаклейского района Харьковской области 7 февраля произошло нападение на бригаду экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.
Вызов поступил по поводу осложнения беременности, прибытие на него составляло 13 минут. Возле дома бригаду встречал мужчина, который сразу же набросился на фельдшера и нанес несколько ударов.
Были вызваны работники полиции с помощью "тревожной кнопки", которые прибыли очень быстро и задержали нападавшего.
Фельдшера с телесными повреждениями госпитализировали в КНР ХОР "ОКБ".
Напомним, в Херсонской области полицейские задержали 24-летнего мужчину, который ночью ворвался в дом 77-летнего мужчины и его 73-летней жены, избил и забрал 600 долларов и 7500 гривен.