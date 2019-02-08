В Ровенской области неизвестные застрелили мужчину: введен план "Сирена"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Ровенской области в селе Старое Село Рокитнянского района обнаружено тело 30-летнего мужчины у которого осуществляли выстрелы двое неизвестных на автомобиле иностранной регистрации. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.
"Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что подозрительные звуки услышал сосед, который и обнаружил во дворе 30-летнего владельца хозяйства с огнестрельным ранением без признаков жизни. Установлено, что двое неизвестных на автомобиле BMW-525 иностранной регистрации осуществили выстрел из огнестрельного оружия в 30-летнего жителя села Старое Село, который от полученного ранения погиб", - говорится в сообщении.
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В области введен план "Сирена", на задержание злоумышленников ориентирован личный состав территориальных подразделений и пограничной службы.
В убийстве подозреваются двое местных жителей, 23-х и 30 лет. Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили на автодороге возле поселка Томашгород. Из-за неисправности транспортного средства преступники вынуждены были оставить и бежали в сторону лесного массива.
Начато досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
Напомним, в Кропивницком в переулке Кратком обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением.