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На Рівненщині засудили водія, який п’яним насмерть збив двох велосипедистів

На Рівненщині засудили водія, який п’яним насмерть збив двох велосипедистів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сарненський районний суд засудив до 7 років ув’язнення водія, через якого загинули двоє велосипедистів на Рівненщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на прокуратуру Рівненської області.

"Вироком Сарненського районного суду від 11 серпня 2020 року чоловіка визнано винним у вчиненні вказаного злочину та засуджено до 7 років ув’язнення з позбавленням права керування транспортним засобом на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в суді прокурором доведено, що житель міста Сарни, 8 січня 2020 року, керуючи в стані алкогольного сп’яніння легковим автомобілем "ВАЗ", рухаючись по вулиці Соборній у місті Сарни, проявив неуважність до дорожньої обстановки та допустив наїзд на двох велосипедистів, які їхали попереду у попутному напрямку.

Один з потерпілих загинув на місці події, а інший помер у лікарні за кілька тижнів.

Зазначається, що до набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, водію, який на "зебрі" на смерть збив пішохода, дали 6 років в'язниці.

Українські Національні Новини

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