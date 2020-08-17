В Ровенской области осудили водителя, который пьяным насмерть сбил двух велосипедистов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Сарненский районный суд приговорил к 7 годам заключения водителя, из-за которого погибли двое велосипедистов в Ровенской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру Ровенской области.
"Приговором Сарненского районного суда от 11 августа 2020 года мужчина признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к 7 годам заключения с лишением права управления транспортным средством на 3 года", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в суде прокурором доказано, что житель города Сарны, 8 января 2020 года, управляя в состоянии алкогольного опьянения легковым автомобилем "ВАЗ", двигаясь по улице Соборной в городе Сарны, проявил невнимательность к дорожной обстановке и допустил наезд на двух велосипедистов, которые ехали впереди в попутном направлении.
Один из пострадавших погиб на месте происшествия, а другой умер в больнице через несколько недель.
Отмечается, что до вступления приговора в законную силу обвиняемый находится под стражей.
Напомним, водителю, который на "зебре" насмерть сбил пешехода, дали 6 лет тюрьмы.