В Ровенской области осудили водителя, который пьяным насмерть сбил двух велосипедистов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 75831 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100667 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124797 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106273 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126150 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100941 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101810 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103819 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101887 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Ровенской области осудили водителя, который пьяным насмерть сбил двух велосипедистов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Сарненский районный суд приговорил к 7 годам заключения водителя, из-за которого погибли двое велосипедистов в Ровенской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прокуратуру Ровенской области.

"Приговором Сарненского районного суда от 11 августа 2020 года мужчина признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к 7 годам заключения с лишением права управления транспортным средством на 3 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в суде прокурором доказано, что житель города Сарны, 8 января 2020 года, управляя в состоянии алкогольного опьянения легковым автомобилем "ВАЗ", двигаясь по улице Соборной в городе Сарны, проявил невнимательность к дорожной обстановке и допустил наезд на двух велосипедистов, которые ехали впереди в попутном направлении.

Один из пострадавших погиб на месте происшествия, а другой умер в больнице через несколько недель.

Отмечается, что до вступления приговора в законную силу обвиняемый находится под стражей.

Напомним, водителю, который на "зебре" насмерть сбил пешехода, дали 6 лет тюрьмы.

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