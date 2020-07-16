Водію, який на "зебрі" на смерть збив пішохода, дали 6 років в'язниці

"Вироком Солом’янського районного суду м. Києва від 15 липня 2020 року водія визнано винним за ч. 2 ст. 286 КК України та засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що дорожня пригода сталася у Солом’янському районі Києва.

"Водій автомобіля Mitsubishi Lancer, наближаючись із перевищенням швидкості до нерегульованого пішохідного переходу, своєчасно не відреагував на зміну дорожньої обстановки та здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу. Отримані потерпілим травми виявилися смертельними", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, у Києві службовий автомобіль поліції на смерть збив пішохода.



