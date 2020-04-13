У Києві службовий автомобіль поліції на смерть збив пішохода
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Києві на Харківському шосе службовий автомобіль поліції на смерть збив пішохода. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
Так, 12 квітня близько 21:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що на Харківському шосе водій, керуючи автомобілем Skoda Octavia, здійснив наїзд на чоловіка.
"Попередньо було встановлено, що водій службового автомобіля рухався по шосе у напрямку вулиці Фанерної, а тим часом пішохід перебігав дорогу у недозволеному місці. У результаті наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер дорогою до лікарні", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюватимуть слідчі Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Львівській області, у результаті якої загинули двоє правоохоронців.