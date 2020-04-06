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The Guardian

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The Washington Post

ДБР розслідує ДТП на Львівщині, де загинули двоє правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Львівській області у результаті якої загинули двоє правоохоронців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

ДБР розслідує ДТП на Львівщині, де загинули двоє правоохоронців

“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові, розпочали досудове розслідування за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди у результаті якої загинули двоє правоохоронців (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)”, — йдеться в повідомленні.

Так, за попередньою інформацією, близько 22:00 вечора 5 квітня 2020 року на ділянці автошляху у Жовківськівскьому районі Львівської області двоє працівників поліції на мотоциклі марки Suzuki виїхали за межі проїжджої частини та втративши керування транспортним засобом здійснили зіткнення з деревом.

"Унаслідок ДТП 19-річний поліцейський батальйону поліції особливого призначення та 20-річний молодший інспектор-кінолог Кінологічного центру ГУ Нацполіції у Львівській області від отриманих травм загинули на місці події",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє правоохоронців — капрал поліції Ігор Цюпка, молодший інспектор-кінолог Кінологічного центру та рядовий поліції Юрій Савка, поліцейський батальйону поліції особливого призначення поліції Львівщини.

Українські Національні Новини

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