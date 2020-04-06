ГБР расследует ДТП во Львовской области, где погибли двое милиционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смертельного ДТП во Львовской области в результате которого погибли двое правоохранителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, начали досудебное расследование по факту смертельной ДТП в результате которого погибли двое полицейских (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.
Так, по предварительной информации, около 22:00 вечера 5 апреля 2020 года на участке автодороги в Жовковском районе Львовской области двое сотрудников полиции на мотоцикле марки Suzuki выехали за пределы проезжей части и потеряв управление транспортным средством совершили столкновение с деревом.
“В результате ДТП 19-летний полицейский батальона полиции особого назначения и 20-летний младший инспектор-кинолог Кинологического центра ГУ Нацполиции во Львовской области от полученных травм погибли на месте происшествия”, — отмечается в сообщении.
Напомним, во Львовской области в результате ДТП погибли двое милиционеров — капрал полиции Игорь Цюпка, младший инспектор-кинолог Кинологического центра и рядовой полиции Юрий Савка, полицейский батальона полиции особого назначения полиции Львовской области.