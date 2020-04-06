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На Львівщині у ДТП загинуло двоє поліцейських

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє правоохоронців — капрал поліції Ігор Цюпка, молодший інспектор-кінолог Кінологічного центру та рядовий поліції Юрій Савка, поліцейський батальйону поліції особливого призначення поліції Львівщини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП у Львівській області.

“З приводу трагічної загибелі двох наших товаришів по службі — дев’ятнадцятирічного Ігоря Цюпки та Юрія Савки, якому за кілька тижнів мало виповнитись двадцять років. Хлопці були друзями з дитинства, разом вчились, зовсім недавно разом прийшли на службу в поліцію і разом загинули. Це трагедія, коли вмирають такі молоді люди — трагедія для батьків, рідних і для нас, поліцейських”, — зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Василь Віконський.

Нагадаємо, на Херсонщині у ДТП загинув поліцейський.

Українські Національні Новини

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