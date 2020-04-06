Во Львовской области в ДТП погибли два полицейских

“По поводу трагической гибели двух наших сослуживцев — девятнадцатилетнего Игоря Цюпки и Юрия Савки, которому за несколько недель должно было исполниться двадцать лет. Ребята были друзьями с детства, вместе учились, совсем недавно вместе пришли на службу в полицию и вместе погибли. Это трагедия, когда умирают такие молодые люди — трагедия для родителей, родных и для нас, полицейских”, — отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.

Напомним, на Херсонщине в ДТП погиб полицейский.