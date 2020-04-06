Во Львовской области в ДТП погибли два полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во Львовской области в результате ДТП погибли двое полицейских — капрал полиции Игорь Цюпка, младший инспектор-кинолог Кинологического центра и рядовой полиции Юрий Савка, полицейский батальона полиции особого назначения полиции Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП во Львовской области.
“По поводу трагической гибели двух наших сослуживцев — девятнадцатилетнего Игоря Цюпки и Юрия Савки, которому за несколько недель должно было исполниться двадцать лет. Ребята были друзьями с детства, вместе учились, совсем недавно вместе пришли на службу в полицию и вместе погибли. Это трагедия, когда умирают такие молодые люди — трагедия для родителей, родных и для нас, полицейских”, — отметил начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский.
Напомним, на Херсонщине в ДТП погиб полицейский.