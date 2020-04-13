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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 42893 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 51519 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Киеве служебный автомобиль полиции насмерть сбил пешехода

В Киеве служебный автомобиль полиции насмерть сбил пешехода

Киев  •  УНН

 • 12754 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве на Харьковском шоссе служебный автомобиль полиции насмерть сбил пешехода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Так, 12 апреля около 21:20 в полицию поступило сообщение о том, что на Харьковском шоссе водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, совершил наезд на мужчину.

"Предварительно было установлено, что водитель служебного автомобиля двигался по шоссе в направлении улицы Фанерной, а тем временем пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут устанавливать следователи Государственного бюро расследований.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смертельного ДТП во Львовской области, в результате которого погибли двое правоохранителей.

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