В Киеве служебный автомобиль полиции насмерть сбил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве на Харьковском шоссе служебный автомобиль полиции насмерть сбил пешехода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Так, 12 апреля около 21:20 в полицию поступило сообщение о том, что на Харьковском шоссе водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, совершил наезд на мужчину.
"Предварительно было установлено, что водитель служебного автомобиля двигался по шоссе в направлении улицы Фанерной, а тем временем пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.
Сообщается, что причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут устанавливать следователи Государственного бюро расследований.
Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смертельного ДТП во Львовской области, в результате которого погибли двое правоохранителей.