Водителю, который на "зебре" насмерть сбил пешехода, дали 6 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Соломенский районный суд Киева признал 28-летнего водителя виновным в сбивании мужчины насмерть на пешеходном переходе, его лишили свободы сроком до 6 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Приговором Соломенского районного суда г. Киева от 15 июля 2020 года водитель признан виновным по ч. 2 ст. 286 УК Украины и приговорен к 6 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Сообщается, что дорожное происшествие произошло в Соломенском районе Киева.
"Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, приближаясь с превышением скорости к нерегулируемому пешеходному переходу, своевременно не отреагировал на изменение дорожной обстановки и совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу. Полученные потерпевшим травмы оказались смертельными", - отметили в прокуратуре.
Напомним, в Киеве служебный автомобиль полиции насмерть сбил пешехода.