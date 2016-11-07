На Рівненщині прикордонники застосували зброю проти порушників
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Рівненщині правоохоронці були змушені здійснити попереджувальні постріли, оскільки невідомі здійснили спробу блокувати прикордонний наряд, який рухався службовим автомобілем. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Сьогодні близько 3-ї години ночі на Рівненщині невідомі здійснили невдалу спробу блокувати прикордонний наряд, який рухався службовим автомобілем.
Охоронці кордону несли службу на автомобілі “УАЗ” та поверталися до прикордонного підрозділу. В цей час на дорозі між населеними пунктами Жадень та Миляч прикордонний патруль спробували блокувати невідомі на трьох автомобілях. Зокрема, транспортними засобами “Мерседес Віто”, “Фольксваген-Кадді” та “Опель Вектра” вони намагалися притиснути прикордонний “УАЗ” до узбіччя дороги, можливо навіть скинути в кювет. Всі автівки були без номерних знаків.
Зважаючи на можливу загрозу життю військовослужбовців, старший наряду змушений був застосувати зброю та здійснити попереджувальні пострілі з автомату вгору. Після цього невідомі відразу вдалися до втечі та зникли з місця. Постраждалих в результаті події немає, лише були здійснені незначні пошкодження службового автомобіля.
За фактом вчинення кримінального правопорушення за ст. 348 ККУ щодо посягання на життя працівника правоохоронного органу під час виконанням службових обов’язків до Нацполіції направлено повідомлення. В даний час очікується внесення даних до ЄРДР.