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На Ровенщине пограничники применили оружие против нарушителей

Киев • УНН

 • 6297 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Ровенской области правоохранители были вынуждены осуществить предупредительные выстрелы, поскольку неизвестные совершили попытку блокировать пограничный наряд, который двигался на служебном автомобиле. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Сегодня около 3 часов ночи в Ровенской области неизвестные совершили неудачную попытку блокировать пограничный наряд, который двигался на служебном автомобиле.

Пограничники несли службу на автомобиле "УАЗ" и возвращались в пограничное подразделение. В это время на дороге между населенными пунктами Жадень и Миляч пограничный патруль попытались блокировать неизвестные на трех автомобилях. В частности, транспортными средствами "Мерседес Вито", "Фольксваген-Кадди" и "Опель Вектра" они пытались прижать пограничный "УАЗ" к обочине дороги, возможно даже сбросить в кювет. Все машины были без номерных знаков.

Учитывая возможную угрозу жизни военнослужащих, старший наряда вынужден был применить оружие и осуществить предупредительные выстреле из автомата вверх. После этого неизвестные сразу обратились в бегство и скрылись с места. Пострадавших в результате происшествия нет, только были осуществлены незначительные повреждения служебного автомобиля.

По факту совершения уголовного преступления по ст. 348 УК Украины относительно посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей в Нацполиции направлено уведомление. В настоящее время ожидается внесение данных в ЕРДР.

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