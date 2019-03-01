На Рівненщині поліцейські вилучили п’ять кілограмів бурштину та три мотопомпи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Інспектори групи реагування патрульної поліції у селі Чернин на Рівненщині 1 березня зупинили автомобіль Mitsubishi Outlander під керуванням 45-річного жителя села Морочне. Під час огляду транспортного засобу поліцейські в багажному відділенні виявили каміння бурштину-сирцю загальною вагою 4,956 кг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління нацполіції у Рівненській області.
За цим фактом слідчі Зарічненського відділення поліції розпочали досудове розслідування за статтею 198 Кримінального кодексу України (зберігання майна, здобутого злочинним шляхом).
Каміння поліцейські вилучили та у рамках кримінального провадження скеровуватимуть на експертизу, за результатами якої прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема й повідомлення чоловіку про підозру.
Також вирішується питання про накладення арешту на автомобіль Mitsubishi.
Крім того, 28 лютого правоохоронці у Дубровицькому та Сарненському районах виявили дві мотопомпи кустарного виробництва. А у Володимирецькому – таку ж мотопомпу та автомобіль "УАЗ". За цими фактами проводяться досудові розслідування.
Нагадаємо, патрульні поліцейські Рівненщини уже виявляли раніше у водія-порушника майже 134 кілограмів каміння, схожого на бурштин.