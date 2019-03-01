На Рівненщині поліцейські вилучили п’ять кілограмів бурштину та три мотопомпи

За цим фактом слідчі Зарічненського відділення поліції розпочали досудове розслідування за статтею 198 Кримінального кодексу України (зберігання майна, здобутого злочинним шляхом).

Каміння поліцейські вилучили та у рамках кримінального провадження скеровуватимуть на експертизу, за результатами якої прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема й повідомлення чоловіку про підозру.

Також вирішується питання про накладення арешту на автомобіль Mitsubishi.

Крім того, 28 лютого правоохоронці у Дубровицькому та Сарненському районах виявили дві мотопомпи кустарного виробництва. А у Володимирецькому – таку ж мотопомпу та автомобіль "УАЗ". За цими фактами проводяться досудові розслідування.

Нагадаємо, патрульні поліцейські Рівненщини уже виявляли раніше у водія-порушника майже 134 кілограмів каміння, схожого на бурштин.