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На Рівненщині поліцейські вилучили п’ять кілограмів бурштину та три мотопомпи

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Інспектори групи реагування патрульної поліції у селі Чернин на Рівненщині 1 березня зупинили автомобіль Mitsubishi Outlander під керуванням 45-річного жителя села Морочне. Під час огляду транспортного засобу поліцейські в багажному відділенні виявили каміння бурштину-сирцю загальною вагою 4,956 кг. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління нацполіції у Рівненській області.

За цим фактом слідчі Зарічненського відділення поліції розпочали досудове розслідування за статтею 198 Кримінального кодексу України (зберігання майна, здобутого злочинним шляхом).

Каміння поліцейські вилучили та у рамках кримінального провадження скеровуватимуть на експертизу, за результатами якої прийматиметься відповідне процесуальне рішення, зокрема й повідомлення чоловіку про підозру.

Також вирішується питання про накладення арешту на автомобіль Mitsubishi.

Крім того, 28 лютого правоохоронці у Дубровицькому та Сарненському районах виявили дві мотопомпи кустарного виробництва. А у Володимирецькому – таку ж мотопомпу та автомобіль "УАЗ". За цими фактами проводяться досудові розслідування.

Нагадаємо, патрульні поліцейські Рівненщини уже виявляли раніше у водія-порушника майже 134 кілограмів каміння, схожого на бурштин.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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