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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124136 просмотра

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7 марта, 13:58 • 122364 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145176 просмотра

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В Ровненской области полицейские изъяли 5 кг янтаря и 3 мотопомпы

В Ровненской области полицейские изъяли 5 кг янтаря и 3 мотопомпы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Инспекторы группы реагирования патрульной полиции в селе Чернин в Ровненской области 1 марта остановили автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 45-летнего жителя села Морочное. Во время осмотра транспортного средства полицейские в багажном отделении обнаружили камни янтаря-сырца общим весом 4,956 кг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление нацполиции в Ровненской области.

По данному факту следователи Заричненского отделения полиции начали досудебное расследование по статье 198 Уголовного кодекса Украины (хранение имущества, добытого преступным путем).

Камни полицейские изъяли и в рамках уголовного производства направлили на экспертизу, по результатам которой будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе сообщение мужчине о подозрении.

Также решается вопрос о наложении ареста на автомобиль Mitsubishi.

Кроме того, 28 февраля правоохранители в Дубровицком и Сарненском районах обнаружили две мотопомпы кустарного производства. А в Володимирецком - такую же мотопомпу и автомобиль "УАЗ". По этим фактам проводятся досудебные расследования.

Напомним, патрульные полицейские Ровненской области уже выявляли ранее у водителя-нарушителя почти 134 килограммов камней, похожих на янтарь.

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