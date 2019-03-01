В Ровненской области полицейские изъяли 5 кг янтаря и 3 мотопомпы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Инспекторы группы реагирования патрульной полиции в селе Чернин в Ровненской области 1 марта остановили автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 45-летнего жителя села Морочное. Во время осмотра транспортного средства полицейские в багажном отделении обнаружили камни янтаря-сырца общим весом 4,956 кг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление нацполиции в Ровненской области.
По данному факту следователи Заричненского отделения полиции начали досудебное расследование по статье 198 Уголовного кодекса Украины (хранение имущества, добытого преступным путем).
Камни полицейские изъяли и в рамках уголовного производства направлили на экспертизу, по результатам которой будет приниматься соответствующее процессуальное решение, в том числе сообщение мужчине о подозрении.
Также решается вопрос о наложении ареста на автомобиль Mitsubishi.
Кроме того, 28 февраля правоохранители в Дубровицком и Сарненском районах обнаружили две мотопомпы кустарного производства. А в Володимирецком - такую же мотопомпу и автомобиль "УАЗ". По этим фактам проводятся досудебные расследования.
Напомним, патрульные полицейские Ровненской области уже выявляли ранее у водителя-нарушителя почти 134 килограммов камней, похожих на янтарь.