На Рівненщині піймали злодія, який викрав форму з нагородами учасника АТО
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Рівненські правоохоронці знайшли злодія, який обікрав учасника АТО. У 23-річного мешканця селища Клесів, котрий місяць переховувався у знайомих, виявили викрадений рюкзак, а невдовзі у помешканні іншого — формений одяг з нагородами. Чоловіка затримали, проінформували у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, повідомляє УНН.
Чоловік зізнався у крадіжці. Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Зловмиснику загрожує покарання — позбавлення волі на строк до шести років.
Нагадаємо, 12 жовтня у 44-річного жителя села Обірки з будинку викрали військову форму, на якій були прикріплені нагороди: медаль за участь в АТО, медаль “За захист держави”, хрест “За мужність”. У кишені також були і документи до нагород. Крім того, невідомий також викрав ще один комплект форми та деякі речі з рюкзаком.
Це вже не перший ганебний випадок, що трапився на території області. 25 вересня до поліції звернулася 44-річна жителька села Курозвани Гощанського району. Жінка повідомила, що з її будинку викрали орден сина “За мужність” ІІІ ступеня, яким його нагородили посмертно. Тоді поліцейські оперативно встановили зловмисницю та повернули нагороду матері.