В Ровенской области поймали вора, который похитил форму с наградами участника АТО
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Ровенские правоохранители нашли вора, который обокрал участника АТО. У 23-летнего жителя поселка Клесов, который месяц скрывался у знакомых, обнаружили похищенный рюкзак, а вскоре в доме другого - форменную одежду с наградами. Мужчину задержали, проинформировали в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области, сообщает УНН.
Мужчина признался в краже. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Злоумышленнику грозит наказание - лишение свободы на срок до шести лет.
Напомним, 12 октября у 44-летнего жителя села Обирки из дома похитили военную форму, на которой были прикреплены награды: медаль за участие в АТО, медаль "За защиту государства", крест "За мужество". В кармане также были и документы к наградам. Кроме того, неизвестный также похитил еще один комплект формы и некоторые вещи с рюкзаком.
Это уже не первый позорный случай, произошедший на территории области. 25 сентября к полиции обратилась 44-летняя жительница села Курозваны Гощанского района. Женщина сообщила, что из ее дома похитили орден сына "За мужество" III степени, которым его наградили посмертно. Тогда полицейские оперативно установили злоумышленника и вернули награду матери.