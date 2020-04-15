На Рівненщині 204 випадки інфікування COVID-19: в одній з лікарень захворіло 32 медпрацівники
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Станом на вечір середи на Рівненщині підтверджено 20 нових випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомив голова Рівненської ОДА, керівник Цілодобового оперативного штабу з протидії коронавірусу Віталій Коваль, передає УНН.
Так, станом на вечір 15 квітня на Рівненщині підтверджено 20 нових випадків захворювання на COVID-19. Це:
— 11 мешканців Рівного;
— 4 з Рівненського району (села: Обарів, Гориньград, Колоденка, смт Квасилів);
— 1 з міста Здолбунів;
— 3 з міста Сарни;
— 1 з Гощанського району (село Дорогобуж).
“Вік хворих від 17 до 74 років”, — написав Коваль.
“Таким чином, на Рівненщині зареєстровано 204 випадки захворювання на COVID-19. З них сім летальних, восьмеро уже одужали”, — додав очільник ОДА.
Він зазначив, що наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі близько 100 ПЛР-тестів.
“Окрему увагу хочу приділити питанню, яке виникло довкола ситуації із COVID-19 в Рівненській обласній лікарні та, зокрема, дружини померлого працівника цього медзакладу. ПЛР-тести жінці проводили двічі. 13 квітня — обласний лабораторний центр. 14 квітня — обласний центр громадського здоров’я. Їх результати — негативні. Вони підтвердили, що коронавірусу в організмі жінки немає. Крім того, біологічний зразок направлений в столичну референс-лабораторію ЦГЗ для контролю якості проведених досліджень”, — прояснив він.
“Що стосується обласної лікарні. На сьогодні там 32 медичних працівника, яким підтверджено діагноз „Коронавірус“. Це найбільша кількість інфікованих серед працівників усіх медзакладів Рівненщини”, — написав Коваль.
Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня в Україні зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 108 — летальні.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.