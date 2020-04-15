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В Ровенской области 204 случая инфицирования COVID-19: в одной из больниц заболели 32 медработника

В Ровенской области 204 случая инфицирования COVID-19: в одной из больниц заболели 32 медработника

Киев  •  УНН

 • 16590 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. По состоянию на вечер среды в Ровенской подтверждено 20 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА, руководитель круглосуточного оперативного штаба по противодействию коронавирусу Виталий Коваль, передает УНН.

По состоянию на вечер 15 апреля на Ровенщине подтверждено 20 новых случаев заболевания COVID-19. это:

— 11 жителей Ровно;
— 4 из Ровенского района (села: Обарив, Горыньград, Колоденка, пгт Квасилов)
— 1 из города Здолбунов;
— 3 из города Сарны;
— 1 из Гощанского района (село Дорогобуж).

“Возраст больных от 17 до 74 лет”, — написал Коваль.

“Таким образом, в Ровенской области зарегистрировано 204 случая заболевания COVID-19. Из них семь летальных, восемь уже выздоровели”, — добавил глава ОГА.

Он отметил, что сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре около 100 ПЦР-тестов.

“Особое внимание хочу уделить вопросу, который возник вокруг ситуации с COVID-19 в Ровенской областной больнице и, в частности, жены умершего работника этого медучреждения. ПЦР-тесты женщине проводили дважды. 13 апреля — областной лабораторный центр. 14 апреля — областной центр общественного здоровья. Их результаты — отрицательные. Они подтвердили, что коронавируса в организме женщины нет. Кроме того, биологический образец направлен в столичную референс-лабораторию ЦОЗ для контроля качества проводимых исследований”, — прояснил он.

“Что касается областной больницы. На сегодня там 32 медицинских работника, которым подтвержден диагноз „Коронавирус“. Это наибольшее количество инфицированных среди работников всех медучреждений Ровенщины”, — написал Коваль.

Напомним, по состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 108 — летальные.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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