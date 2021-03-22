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На ринку пального недостатньо нафтопродуктів вітчизняної переробки - АМКУ

На ринку пального недостатньо нафтопродуктів вітчизняної переробки - АМКУ

Київ • УНН

 • 19507 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Українські ринки пального на сьогодні є недостатньо насиченими нафтопродуктами вітчизняної переробки. Про це УНН повідомляє з посиланням на звіт Антимонопольного комітету України за 2020 рік.

Цитата

“Протягом останніх років проблема імпортозалежності для ринків бензинів, дизельного палива та скрапленого вуглеводневого газу як моторного пального (далі — СВГ) залишається найбільш актуальною. Українські ринки пального на сьогодні є недостатньо насиченими нафтопродуктами вітчизняної переробки. На цей час вітчизняні нафтопереробні потужності представлені лише ПАТ „Укртатнафта“ (Кременчуцький нафтопереробний завод) та ПАТ „Укргазвидобування“ (Шебелинський газопереробний завод)”, — йдеться у звіті.

Деталі

При цьому, за інформацією Державної митної служби України, наданою Комітету, основними країнами, що експортують в Україну нафтопродукти, залишаються:

  • Республіка Білорусь (понад 65% від загального обсягу імпорту високооктанових бензинів, близько 35% від загального обсягу імпорту дизельного палива);
  • Російська Федерація (понад 45% від загального обсягу імпорту СВГ та близько 40% від загального обсягу імпорту дизельного палива);
  • Литва (близько 30% від загального обсягу імпорту високооктанових бензинів та близько 10% від загального обсягу імпорту дизельного палива).

“Зазначене свідчить про низький ступінь диверсифікованості поставок пального на митну територію України та фактично зумовлює залежність ресурсного наповнення й цінової ситуації на українських ринках нафтопродуктів від стабільності економічної та політичної ситуації в країні, яка виступає стратегічним постачальником пального”, — зазначаєтьс в звіті.

Також повідомляється, що уже протягом тривалого періоду на ринках нафтопродуктів в Україні існує ряд проблем, які неможливо вирішити виключно з використанням норм законодавства про захист економічної конкуренції.

Так, одними з таких проблем є, зокрема:

  • відсутність комплексного системного моніторингу ринків нафтопродуктів у режимі онлайн, який би враховував не тільки аналіз господарської діяльності учасників ринку, а й умови функціонування ринків у цілому, з урахуванням змін у законодавстві, кон’юнктури світових ринків, валютних коливань тощо.
  • наявність в Україні пального невизначеного походження, а також значний обсяг “тіньової” реалізації нафтопродуктів створюють передумови для отримання окремими “недобросовісними” гравцями ринку неправомірних переваг у конкуренції порівняно з іншими учасниками ринку.

Але зазначається, що лише у 2020 році з’явились помітні позитивні зрушення в цьому напрямі, оскільки Міністерством енергетики України створено робочу групу з розробки проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання проведення моніторингу ринку нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні”, яким пропонується затвердити:

  • Порядок проведення моніторингу якості і безпечності нафтопродуктів на ринку України;
  • Порядок проведення цінового моніторингу оптового ринку нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні;
  • Порядок відбору суб’єкта господарювання, уповноваженого на здійснення цінового моніторингу ринку нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд очікує, що стабілізація цін на пальне відбудеться вже наприкінці березня.

Також Шмигаль доручив представникам нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів, активізувати діяльність робочих груп та проведення спільних заходів для боротьби з нелегальним обігом пального в Україні.

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