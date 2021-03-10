Кабмін посилить боротьбу з нелегальним обігом пального: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив представникам нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів, активізувати діяльність робочих груп та проведення спільних заходів для боротьби з нелегальним обігом пального в Україні. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
“Активізуємо діяльність міжвідомчих робочих груп в областях для проведення заходів із метою боротьби з нелегальним обігом пального”, — написав Шмигаль.
Він додав, що ці та інші питання він обговорив сьогодні на нараді за участю представників Мінекономіки, Мінрегіону, Офісу Президента, Антимонопольного комітету, Нацполіції, ДСНС та інших уповноважених органів. Робочі групи проводять щоденний моніторинг цін на пальне в кожному районі.
“За підсумками наради дав низку доручень:
• Антимонопольному комітету провести перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час реалізації світлих нафтопродуктів.
• Держмитслужбі, Держпродспоживслужбі та Держекоінспекції за тиждень подати до Кабінету Міністрів пропозиції щодо здійснення лабораторних досліджень якості пального та пропозиції щодо створення державної системи якості пального.
• За участі представників нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів, активізувати діяльність робочих груп та проведення спільних заходів для боротьби з нелегальним обігом пального в Україні”, — повідомив Шмигаль.
Доповнення
Прокуратура спільно з податківцями вилучила з незаконного обігу понад 1 млн 250 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів.