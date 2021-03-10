Кабмин усилит борьбу с нелегальным оборотом горючего: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил представителям нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
“Активизирует деятельность межведомственных рабочих групп в областях для проведения мероприятий в целях борьбы с нелегальным оборотом горючего”, — написал Шмыгаль.
Он добавил, что эти и другие вопросы он обсудил сегодня на совещании с участием представителей Минэкономики, Минрегиона, Офиса Президента, Антимонопольного комитета, Нацполиции, ГСЧС и других уполномоченных органов. Рабочие группы проводят ежедневный мониторинг цен на топливо в каждом районе.
“По итогам совещания дал ряд поручений:
• Антимонопольному комитету провести проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции при реализации светлых нефтепродуктов.
• Гостаможслужбе, Госпродпотребслужбе и Госэкоинспекции за неделю подать в Кабинет Министров предложения по осуществлению лабораторных исследований качества топлива и предложения по созданию государственной системы качества топлива.
• При участии представителей нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине”, — сообщил Шмыгаль.
Дополнение
Прокуратура совместно с налоговиками изъяла из незаконного оборота более 1 млн 250 тыс. литров горюче-смазочных материалов.