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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56168 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77136 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111042 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146496 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196411 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193806 просмотра

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2 марта, 18:35 • 280265 просмотра

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Кабмин усилит борьбу с нелегальным оборотом горючего: детали

Кабмин усилит борьбу с нелегальным оборотом горючего: детали

Киев  •  УНН

 • 15488 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил представителям нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

“Активизирует деятельность межведомственных рабочих групп в областях для проведения мероприятий в целях борьбы с нелегальным оборотом горючего”, — написал Шмыгаль.

Он добавил, что эти и другие вопросы он обсудил сегодня на совещании с участием представителей Минэкономики, Минрегиона, Офиса Президента, Антимонопольного комитета, Нацполиции, ГСЧС и других уполномоченных органов. Рабочие группы проводят ежедневный мониторинг цен на топливо в каждом районе.

“По итогам совещания дал ряд поручений:

• Антимонопольному комитету провести проверку соблюдения требований законодательства о защите экономической конкуренции при реализации светлых нефтепродуктов.

• Гостаможслужбе, Госпродпотребслужбе и Госэкоинспекции за неделю подать в Кабинет Министров предложения по осуществлению лабораторных исследований качества топлива и предложения по созданию государственной системы качества топлива.

• При участии представителей нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине”, — сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Прокуратура совместно с налоговиками изъяла из незаконного оборота более 1 млн 250 тыс. литров горюче-смазочных материалов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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