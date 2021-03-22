На рынке топлива недостаточно нефтепродуктов отечественной переработки - АМКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинские рынки горючего на сегодня недостаточно насыщенны нефтепродуктами отечественной переработки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Антимонопольного комитета Украины 2020 года.
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“В течение последних лет проблема импортозависимости для рынков бензинов, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива (далее — СУГ) остается наиболее актуальной. Украинские рынки горючего на сегодня недостаточно насыщенны нефтепродуктами отечественной переработки. В настоящее время отечественные нефтеперерабатывающие мощности представлены лишь ПАО „Укртатнафта“ (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод) и ОАО „Укргаздобыча“ (Шебелинский газоперерабатывающий завод)”, — говорится в отчете.
Детали
При этом, по информации Государственной таможенной службы Украины, предоставленной Комитетом, основными странами экспортирующими в Украину нефтепродукты, остаются:
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- Республика Беларусь (более 65% от общего объема импорта высокооктановых бензинов, около 35% от общего объема импорта дизельного топлива)
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- Российская Федерация (более 45% от общего объема импорта СУГ и около 40% от общего объема импорта дизельного топлива)
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- Литва (около 30% от общего объема импорта высокооктановых бензинов и около 10% от общего объема импорта дизельного топлива).
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“Указанное свидетельствует о низкой степени диверсификации поставок топлива на таможенную территорию Украины и фактически предопределяет зависимость ресурсного наполнения и ценовой ситуации на украинских рынках нефтепродуктов от стабильности экономической и политической ситуации в стране, выступающей стратегическим поставщиком топлива”, — отмечается в отчете.
Также сообщается, что уже в течение длительного периода на рынках нефтепродуктов в Украине существует ряд проблем, которые невозможно решить исключительно с использованием норм законодательства о защите экономической конкуренции.
Так, одними из таких проблем является, в частности:
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- отсутствие комплексного системного мониторинга рынков нефтепродуктов в режиме онлайн, который бы учитывал не только анализ хозяйственной деятельности участников рынка, но и условия функционирования рынков в целом, с учетом изменений в законодательстве, конъюнктуры мировых рынков, валютных колебаний и тому подобное.
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- наличие в Украине полного неопределенного происхождения, а также значительный объем “теневой” реализации нефтепродуктов создают предпосылки для получения отдельными “недобросовестными” игроками рынка неправомерных преимуществ в конкуренции по сравнению с другими участниками рынка.
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Но отмечается, что только в 2020 году появились заметные положительные сдвиги в этом направлении, поскольку Министерством энергетики Украины создана рабочая группа по разработке проекта постановления Кабинета Министров Украины “Некоторые вопросы проведения мониторинга рынка нефтепродуктов и сжиженного газа в Украине”, которым предлагается утвердить:
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- Порядок проведения мониторинга качества и безопасности нефтепродуктов на рынке Украины;
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- Порядок проведения ценового мониторинга оптового рынка и сжиженного газа в Украине;
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- Порядок отбора предприятия, уполномоченного на осуществление ценового мониторинга рынка нефтепродуктов и сжиженного газа в Украину.
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Дополнение
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство ожидает, что стабилизация цен на горючее состоится уже в конце марта.
Также Шмыгаль поручил представителям нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и другим уполномоченным органам, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине.