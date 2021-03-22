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На рынке топлива недостаточно нефтепродуктов отечественной переработки - АМКУ

На рынке топлива недостаточно нефтепродуктов отечественной переработки - АМКУ

Киев  •  УНН

 • 19495 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинские рынки горючего на сегодня недостаточно насыщенны нефтепродуктами отечественной переработки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Антимонопольного комитета Украины 2020 года.

Цитата

“В течение последних лет проблема импортозависимости для рынков бензинов, дизельного топлива и сжиженного углеводородного газа в качестве моторного топлива (далее — СУГ) остается наиболее актуальной. Украинские рынки горючего на сегодня недостаточно насыщенны нефтепродуктами отечественной переработки. В настоящее время отечественные нефтеперерабатывающие мощности представлены лишь ПАО „Укртатнафта“ (Кременчугский нефтеперерабатывающий завод) и ОАО „Укргаздобыча“ (Шебелинский газоперерабатывающий завод)”, — говорится в отчете.

Детали

При этом, по информации Государственной таможенной службы Украины, предоставленной Комитетом, основными странами экспортирующими в Украину нефтепродукты, остаются:

  • Республика Беларусь (более 65% от общего объема импорта высокооктановых бензинов, около 35% от общего объема импорта дизельного топлива)
  • Российская Федерация (более 45% от общего объема импорта СУГ и около 40% от общего объема импорта дизельного топлива)
  • Литва (около 30% от общего объема импорта высокооктановых бензинов и около 10% от общего объема импорта дизельного топлива).

“Указанное свидетельствует о низкой степени диверсификации поставок топлива на таможенную территорию Украины и фактически предопределяет зависимость ресурсного наполнения и ценовой ситуации на украинских рынках нефтепродуктов от стабильности экономической и политической ситуации в стране, выступающей стратегическим поставщиком топлива”, — отмечается в отчете.

Также сообщается, что уже в течение длительного периода на рынках нефтепродуктов в Украине существует ряд проблем, которые невозможно решить исключительно с использованием норм законодательства о защите экономической конкуренции.

Так, одними из таких проблем является, в частности:

  • отсутствие комплексного системного мониторинга рынков нефтепродуктов в режиме онлайн, который бы учитывал не только анализ хозяйственной деятельности участников рынка, но и условия функционирования рынков в целом, с учетом изменений в законодательстве, конъюнктуры мировых рынков, валютных колебаний и тому подобное.
  • наличие в Украине полного неопределенного происхождения, а также значительный объем “теневой” реализации нефтепродуктов создают предпосылки для получения отдельными “недобросовестными” игроками рынка неправомерных преимуществ в конкуренции по сравнению с другими участниками рынка.

Но отмечается, что только в 2020 году появились заметные положительные сдвиги в этом направлении, поскольку Министерством энергетики Украины создана рабочая группа по разработке проекта постановления Кабинета Министров Украины “Некоторые вопросы проведения мониторинга рынка нефтепродуктов и сжиженного газа в Украине”, которым предлагается утвердить:

  • Порядок проведения мониторинга качества и безопасности нефтепродуктов на рынке Украины;
  • Порядок проведения ценового мониторинга оптового рынка и сжиженного газа в Украине;
  • Порядок отбора предприятия, уполномоченного на осуществление ценового мониторинга рынка нефтепродуктов и сжиженного газа в Украину.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство ожидает, что стабилизация цен на горючее состоится уже в конце марта.

Также Шмыгаль поручил представителям нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и другим уполномоченным органам, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине.

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