На річках в Україні очікується підйом рівнів води
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Рятувальники оголосили попередження про підйом рівнів води на річках басейнів Сяну та Днiстра, що може стати причиною підтоплень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, впродовж 7-8 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1,0 м над рiвнями на 8 год 6 червня. При сильних зливах на малих водотоках можливе різке швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води, формування значного мiсцевого та схилового стоку", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, рятувальники випустили попередження про погіршення погоди.