На реках в Украине ожидается подъем уровней воды
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Спасатели объявили предупреждение о подъеме уровней воды на реках бассейнов Сяна и Днестра, что может стать причиной подтоплений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, в течение 7-8 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 8 часов 6 июня. При сильных ливнях на малых водотоках возможно резкое быстротечное повышение уровней воды, формирование значительного местного и склонного стока", - указали в ведомстве.
Напомним, спасатели выпустили предупреждение об ухудшении погоды.