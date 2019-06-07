На реках в Украине ожидается подъем уровней воды

"По данным Укргидрометцентра, в течение 7-8 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м над уровнями на 8 часов 6 июня. При сильных ливнях на малых водотоках возможно резкое быстротечное повышение уровней воды, формирование значительного местного и склонного стока", - указали в ведомстве.

Напомним, спасатели выпустили предупреждение об ухудшении погоды.