На ремонт українських прикордонних доріг виділять 68 млн євро польського кредиту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На капітальний ремонт українських прикордонних автошляхів з польського кредиту буде направлено 68 мільйонів євро. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури.
“На капітальний ремонт українських прикордонних автошляхів з польського кредиту буде направлено 68 мільйонів євро”, — сказано в повідомленні.
Так, 10 листопада 2016 року, у ході дводенної місії представників Міністерства інфраструктури Польщі до України, було вирішено провести капітальний ремонт близько 175 кілометрів на 6 українських прикордонних дорогах.
Відповідне рішення було внесено до протоколу україно-польської Робочої групи з питань транспорту, який було підписано заступником Міністра інфраструктури та будівництва Республіки Польща Ежи Шмітом та заступником Міністра інфраструктури України Юрієм Лавренюком.
Зокрема планується відремонтувати ділянки таких доріг:
— О 142001 Яворів — Грушів (км 0+000 — км 19+900);
— Т 14-03 Грушів — Немирів (км 0+000 — км 12+200);
— Т 14-18 Нижанковичи — Самбір — Дрогобич — Стрий (км 0+000 — км 46+435);
— Т 14-04 Червоноград — Рава-Руська (км 3+137 — км 56+307);
— Т 14-01 КПП “Смільниця” — Стрий — Самбір (км 0+000 — км 29+960);
— Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне (км 0+420 — км 13+420).
Нагадаємо, у вересні 2015 року Україна і Польща уклали міжурядову угоду про надання кредиту у розмірі 100 млн. євро на покращення прикордонних доріг та митного сполучення. На початку жовтня 2016 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон, яким розподілила кредит Республіки Польща на умовах пов’язаної допомоги таким чином: 68 мільйонів євро на ремонт доріг, 25 мільйонів євро для Державної фіскальної служби і митниці й 7 мільйонів для Державної прикордонної служби.