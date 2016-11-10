На ремонт украинских приграничных дорог выделят 68 млн евро польского кредита
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. На капитальный ремонт украинских приграничных дорог с польского кредита будет направлено 68 млн евро. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.
"На капитальный ремонт украинских приграничных дорог с польского кредита будет направлено 68 млн евро", - сказано в сообщении.
Так, 10 ноября 2016 г., в ходе двухдневной миссии представителей Министерства инфраструктуры Польши в Украине, было решено провести капитальный ремонт около 175 километров в 6 украинских приграничных дорогах.
Соответствующее решение было внесено в протокол украинско-польской рабочей группы по вопросам транспорта, который был подписан заместителем Министра инфраструктуры и строительства Республики Польша Ежи Шмитту и заместителем Министра инфраструктуры Украины Юрием Лавренюком.
В частности, планируется отремонтировать участки таких дорог:
- В 142001 Яворов - Грушев (км 0 + 000 - км 19 + 900)
- Т 14-03 Грушев - Немиров (км 0 + 000 - км 12 + 200)
- Т 14-18 Нижанковичах - Самбор - Дрогобыч - Стрый (км 0 + 000 - км 46 + 435)
- Т 14-04 Червоноград - Рава-Русская (км 3 + 137 - км 56 + 307)
- Т 14-01 КПП "Смильница" - Стрый - Самбор (км 0 + 000 - км 29 + 960)
- Н-22 Устилуг - Луцк - Ровно (км 0 + 420 - км 13 + 420).
Напомним, в сентябре 2015 года Украина и Польша заключили межправительственное соглашение о предоставлении кредита в размере 100 млн. евро на улучшение приграничных дорог и таможенного сообщения. В начале октября 2016 года Верховная Рада приняла соответствующий закон, распределила кредит Республики Польша на условиях связанной помощи следующим образом: 68 млн евро на ремонт дорог, 25 млн евро для Государственной фискальной службы и таможни и 7 млн для Государственной пограничной службы.