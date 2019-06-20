На пунктах пропуску на Донбасі зранку застрягли більше 300 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У четвер зранку, 20 червня, в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують 330 автомобілів, про це повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 70/55; „Мар’їнка“ — 20/70; „Новотроїцьке“ — 25/50; „Гнутове“ — 20/20”, — йдеться в повідомлені.
В установі зазначають, що усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі. За даними прикордонників, минулої доби пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби.
Загалом через КПВВ прослідувало 44,6 тисяч осіб та 5,2 тисяч транспортних засобів.
Також у Держприкордонслужбі повідомили, що через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідувало 9 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів тимчасово окупованого Донбасу направлено продуктові набори загальною масою 179,98 тонни.
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