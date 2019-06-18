В ООН заявили про покращення ситуації на КПВВ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Ситуація на КПВВ на Донбасі покращилася. Про це заступниця голови Представництва Управління комісара ООН у справах біженців Ноель Калхун заявила під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Ситуація на КПВВ покращилася...Також... були здійснені візити до КПВВ у Донецькій області для оцінки прогресу, цей прогрес можливий, також можна зробити більше, є конкретні кроки, які можуть бути зроблені для того, щоб КПВВ працювали більш гладко”, — сказала Калхун.
Але попри покращення інфраструктури на контрольно-пропускних пунктах, проблеми все ж таки залишаються, зазначив керівник проекту “Адвокація та правова допомога ВПО” благодійного фонду “Право на Захист” Марія Алєксєєнко.
“Як і минулого року залишається багато проблем, наприклад на КПВВ “Станиця Луганська” від 4 до 10 осіб можуть втрачати свідомість протягом для в таку спеку",- сказала Алєксєєнко.
Нагадаємо, українська сторона СЦКК обговорила з представниками моніторингової місії ОБСЄ на чолі із заступником керівника місії Марком Етерінгтоном можливість розведення сил та засобів у районі Станиці Луганської.