В ООН заявили об улучшении ситуации на КПВВ

"Ситуация на КПВВ улучшилась ... Также ... были осуществлены визиты на КПВВ в Донецкой области для оценки прогресса, этот прогресс возможен, также можно сделать больше, есть конкретные шаги, которые могут быть сделаны для того, чтобы КПВВ работали более гладко", - сказала Калхун.

Но несмотря на улучшение инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах, проблемы все же остаются, отметила руководитель проекта "Адвокация и правовая помощь ВПО" благотворительного фонда "Право на защиту" Мария Алексеенко.

"Как и в прошлом году остается много проблем, например на КПВВ "Станица Луганская" от 4 до 10 человек могут терять сознание в течение для в такую жару", - сказала Алексеенко.

Напомним, украинская сторона СЦКК обсудила с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с заместителем руководителя миссии Марком Этерингтон возможность разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.