В ООН заявили об улучшении ситуации на КПВВ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Ситуация на КПВВ на Донбассе улучшилась. Об этом заместитель главы Представительства Управления комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун заявила на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Ситуация на КПВВ улучшилась ... Также ... были осуществлены визиты на КПВВ в Донецкой области для оценки прогресса, этот прогресс возможен, также можно сделать больше, есть конкретные шаги, которые могут быть сделаны для того, чтобы КПВВ работали более гладко", - сказала Калхун.
Но несмотря на улучшение инфраструктуры на контрольно-пропускных пунктах, проблемы все же остаются, отметила руководитель проекта "Адвокация и правовая помощь ВПО" благотворительного фонда "Право на защиту" Мария Алексеенко.
"Как и в прошлом году остается много проблем, например на КПВВ "Станица Луганская" от 4 до 10 человек могут терять сознание в течение для в такую жару", - сказала Алексеенко.
Напомним, украинская сторона СЦКК обсудила с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с заместителем руководителя миссии Марком Этерингтон возможность разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.