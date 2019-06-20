На пунктах пропуска на Донбассе утром застряли более 300 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В четверг утром, 20 июня, в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очередях ожидают 330 автомобилей, об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/55; "Марьинка" - 20/70; "Новотроицкое" - 25/50; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.
В учреждении отмечают, что все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. По данным пограничников, за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток.
В общем через КПВВ последовало 44 600 человек и 5 200 транспортных средств.
Также в Госпогранслужбе сообщили, что из КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территории Украины проследовало 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлено продуктовые наборы общей массой 179,98 тонны.
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